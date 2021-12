Markon mukaan hänen ja Hornerin yhteistyö tallin johdossa on toiminut hyvin.

– Christian on tallin päällikkö. Hän on enemmän julkisuudessa, minä taka-alalla. Mutta toimimme hyvin yhdessä, määritämme tallin suunnan, ja olemme yleensä samaa mieltä asioista. Mielestäni menestyksemme on osoittanut tämän toimivuuden.