Real Madridin pelaajat ovat ympäri maailman seurattuja suurtähtiä – tässä ovat huippu-urheilijoita kannustavat puolisot

36-vuotiaan kroatialainen keskikenttäpelaaja Luka Modrić on pitänyt pitkään yhtä vaimonsa Vanja Bosnicin kanssa, joka työskenteli aikoinaan hänen managerinaan. Pariskunnalla on kolme lasta.

24-vuotiaan urugualainen keskikenttäpelaaja Federico Valverden rinnalla on hänen vaimonsa argentiinalainen toimittaja-juontaja Mina Bonino. Pariskunnalla on yksi yhteinen lapsi.

Ranskalainen, 34-vuotias hyökkääjä Karim Benzema on yksi Real Madridin seuratuimmista tähtipelaajista. Hän on naimisissa ranskalaismalli Cora Gauthierin kanssa, ja parilla on yksi yhteinen lapsi. Benzemalla on myös toinen lapsi aiemmasta suhteestaan. Pari julkaisee harvoin yhteiskuvia tai näyttäytyy julkisesti yhdessä.