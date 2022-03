Real Madridille valtava takaisku! Tähtihyökkääjä Karim Benzema sivuun El Clasicosta

Benzema on ollut tällä kaudella yksi La Ligan kirkkaimmista tähdistä. 34-vuotias hyökkääjä on onnistunut iskemään 22 täysosumaa 25 pelaamassaan ottelussa. Benzema johtaa La Ligan maalipörssiä suvereenilla tavalla ennen seuratoveri Vinicius Junioria, joka on tehnyt 14 maalia.