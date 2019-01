Raportti paljastaa: Trumpin hallinto erotti perheistään tuhansia lapsia enemmän kuin luultiin

Ministeriön ylitarkastajan mukaan perheistään erotettujen lasten tarkkaa lukumäärää ei tiedetä. Ministeriön raportin mukaan sen hoivissa oli 2 737 lasta kesäkuussa 2018. Perheistään erotettuja lapsia on kuitenkin ollut tuhansia enemmän, sillä ennen kesäkuuta lapsista ei ollut pidetty tarkkaa kirjanpitoa.

Ristiriitoja Trumpin hallinnon edustajien kanssa

Ministeriön raportti on ristiriidassa Trumpin hallinnon edustajien lausuntojen kanssa, joissa on vakuutettu, että perheistään erottujen lasten suhteen on selkeä toimintalinja.