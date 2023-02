Raportti: Ferrarin keksintö herätti kilpailevien F1-tallien huomion – laillisuus tarkistelun kohteena

Ferrarin tämän kauden SF-23-autossa on uniikki, niin sanottu S-Duct-konsepti, joka ohjaa auton keulaan osuvaa ilmaa optimaalisella tavalla auton peräpäätä päin. Formu1a.uno-sivuston mukaan kyseinen ratkaisu on herättänyt kilpailevien tallien huomion.

Sivusto raportoi, että asia on viety kansainvälisen autoliiton FIA:n pöydälle. Tämä siis tarkoittaa sitä, että FIA:lta odotetaan vastauksia siihen, onko ratkaisu laiton vai täysin laillinen.

Ferrarin S-Duct-konsepti on hyvin monimutkainen ja koska sillä on suora yhteys koko rungon suunnitteluun, sen kopiointi on hyvin haastavaa.