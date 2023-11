Raju tyrmäys titteliottelussa! Brittitähti nousi pikahälytyksellä UFC-mestariksi

Aspinallin nousu väliaikaiseksi raskaansarjan mestariksi on huima, sillä brittiottelija hyväksyi ottelun todella lyhyellä varoitusajalla, kun UFC-tähti Jon Jones joutui vetäytymään loukkaantumisen vuoksi Stipe Miocicia vastaan kaavaillusta ottelusta.

Aspinall on voittanut UFC-uransa aikana nyt 14 ottelua, joista 11 on tullut tyrmäyksellä. Aspinall on voittanut ottelunsa peräti 13 kertaa jo avauserässä.