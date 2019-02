Raju palo tuhosi puolet teollisuushallista Helsingin Malminkartanossa – katto romahti ja musta savu levitti hajua laajalle

Päivystävän palomestarin mukaan rakennuksen palanut osa on käytännössä romahtanut. Pelastuslaitos sai kuitenkin pysäytettyä palon leviämisen, ja rakennuksen toinen halli on selviämässä savuvahingoilla.

Muun muassa autonrenkaista tuprusi mustaa savua

– Savun väri on muuttunut harmaaksi, kun se oli alkuun mustaa. Siellä on ollut ilmeisesti autokorjaamotyyppinen paja ja muuta pienteollisuutta, sen takia palokuorma on kohtuullisen suuri. Ilmeisesti autonrenkaita ja sellaista siellä palaa, Kannikoski kertoi.