Rajavartiolaitos epäilee Iranin kansalaista törkeän laittoman maahantulon järjestämisestä – väärennettyjä asiakirjoja kännykässä

Rajavartiolaitoksen Turun rikostorjuntayksikkö on saanut valmiiksi esitutkinnan, jossa kansainvälinen rikollisorganisaatio on järjestänyt laittomasti ihmisiä Turkista Kreikkaan ja edelleen muihin Euroopan maihin.

Rikoksesta epäilty on määrätty Schengen aluetta koskevaan maahantulokieltoon 2018 - 2023 väliseksi ajaksi. Esitutkinnan perusteella epäilty on asunut Kreikassa ja käyttänyt vuosien 2019 - 2021 välisenä aikana useita eri henkilöllisyyksiä. Epäilty on käyttänyt henkilöllisyyksiä mm. matkustamiseen, rahansiirtojen vastaanottamiseen ja lähettämiseen. Epäillyn matkapuhelimesta on löydetty tuhansia valokuvia vääristä ja anastetuista asiakirjoista.