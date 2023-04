Putin söi heti sanansa ja petti "rakkaalle ystävälleen" Xille antamansa lupauksen

Putin söi sanansa saman tien

– Tässä ei ole mitään ihmeellistä. Yhdysvallat on tehnyt samaa vuosikymmeniä. He ovat pitkään sijoittaneet ydinaseitaan liittolaistensa maaperälle, Putin sanoi.

Venäläisen uutistoimiston Interfaxin mukaan Putin sanoi, että kymmenen taktisia ydinaseita kuljettamaan pystyvää lentokonetta on jo sijoitettu Valko-Venäjälle. Valko-Venäjälle on kuljetettu myös Iskander-ohjuksia, jotka pystyvät kantamaan ydinaseita.

"On siinä 'ystävä'"

Stanfordin yliopiston professorina nykyisin toimiva Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul kirjoittaa blogissaan Putinin toiminnan vaikuttavan siltä, että Putinin "valkovenäläinen kaverinsa" on hänelle tärkeämpi kuin hänen "rakas ystävänsä" Xi.

– Jos Putin on suunnitellut siirtoa jo jonkin aikaa, hän olisi voinut jättää ydinaselausekkeen pois Kiinan ja Venäjän yhteisestä julkilausumasta. Tai hän olisi voinut odottaa jonkin aikaa niin, että me kaikki analyytikot olisimme unohtaneet koko lausuman, kuten me melkein aina teemme ajan myötä. Tässä operaatiossa ei loppujen lopuksi ollut mitään kiireellistä.