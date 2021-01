Puolassa tuli voimaan lähes täydellinen aborttikielto

Päätös on linjassa hallitsevan Laki ja oikeus -puolueen politiikan kanssa.

Päätöksen mukaan naiset eivät enää saa tehdä aborttia tapauksissa, joissa sikiö on epämuodostunut. Tämän jälkeen abortti on Puolassa sallittu vain jos raskaus on raiskauksen tai insestin tulos tai se uhkaa äidin terveyttä tai henkeä.