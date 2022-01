PSG-tähti joutui veitsihyökkäyksen kohteeksi

Hyökkäys sattui uudenvuodenaattona Ranskan pääkaupungin Pariisin keskustassa. PSG kertoi tiedotteessaan, että Prandi sai usean osuman veitsestä. Hän on hoidossa sairaalassa ja hänen tilansa on vakaa.

Le Parisienin mukaan tapaukselle on lukuisia todistajia, joita poliisi aikoo kuulla seuraavien tuntien aikana.

Prandi pelaa toista kauttaan PSG:n riveissä. Hän teki viime kaudella 28 ottelussa 101 maalia. Tällä kaudella tahti on ollut hiukan parempaa, kun 13 otteluun on tullut 51 osumaa. Prandi on myös nimetty parin viikon päästä starttaavien EM-kisojen Ranskan kisamiehistöön.