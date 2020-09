Protestit Bulgarian parlamentin edessä muuttuivat väkivaltaisiksi, myös jalkapallohuligaaneja liittyi joukkoon – yli 55 loukkaantui ja lähes 100 otettiin kiinni

Järjestäjien mukaan protestin oli määrä olla rauhanomainen. Poliisin mukaan protestiin oli osallistunut myös jalkapallohuligaaneja, joiden paikallaolosta järjestäjien on täytynyt olla tietoisia. Myös pidätetyistä yli 30 on jalkapallohuligaaneja.

Presidentti osoittanut tukensa mielenosoittajille

Bulgariassa on protestoitu jo kahden kuukauden ajan pääministeri Boiko Borisovia vastaan, jota on syytetty korruptiosta ja oligarkkien suojelusta. Mielenosoittajat ovat myös vaatineet valtakunnansyyttäjä Ivan Geshevin eroa ja syyttäjän toimiston läpinäkyvyyden lisäämistä. Mielenosoittajat ovat nimitelleet Borisovia ja Gesheviä muun muassa "mafiaksi".

Bulgarian parlamentti oli eilen aloittamassa keskustelua uudesta perustuslakiluonnoksesta, jolla Borisov on pyrkinyt vastaamaan mielenosoittajien vaatimuksiin. Mielenosoittajat eivät kuitenkaan ole olleet tyytyväisiä luonnokseen, vaan vaatineet pääministerin eroa.

Borisov itse on kieltäytynyt eroamasta ennen pääministerikautensa päättymistä ensi vuonna.

Myös Bulgarian presidentti Rumen Radev on osoittanut tukensa mielenosoittajille. Hän on kehottanut harkitsemaan uusia vaaleja ja sanonut, että luottamus hallintoon on mennyttä.