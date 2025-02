Prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian pikkuprinsessa sai nimensä

Prinssi Carl Philipin ja prinsessa Sofian neljäs lapsi tunnetaan vastedes kutsumanimellä Ines.

Ruotsin hovi tiedottaa kuningas Kaarle Kustaan pojan prinssi Carl Philipin ja hänen puolisonsa prinsessa Sofian neljännen lapsen saaneen nimensä.

Pienokainen saa nimekseen prinsessa Ines Marie Lilian Silvia ja on Västerbottenin herttuatar. Hänen kutsumanimensä on Ines. Lapsi on kruununperimysjärjestyksessä kahdeksantena.

Lasta ei arvonimistään huolimatta puhutella "hänen kuninkaalliseksi korkeudekseen".

Ines-vauvan syntymästä tiedotettiin hovin toimesta perjantaina 7. helmikuuta.

Sofialla ja Carl Philipillä on entuudestaan kolme lasta: prinssi Alexander, 8, prinssi Gabriel, 7, ja prinssi Julian, 3.