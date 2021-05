Presidentti Niinistölle uusi kansiapäällikkö – nykyinen Lontooseen suurlähettilääksi

Haukkala on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja on työskennellyt Tampereen yliopistolla kansainvälisen politiikan professorina vuodesta 2018. Haukkala on aiemmin toiminut presidentin kansliapäällikkönä puolen vuoden ajan vuoden 2018 alussa. Hän on toiminut myös Niinistön ulkopoliittisena neuvonantajana vuosina 2016–2017.