Prahan huippukokouksen listalla tänään kolme ongelmaa: Venäjä, Venäjä ja Venäjä

Huippukokouksessa linjataan unionin politiikan suuntaa, jonka asialistaa tukkivat tällä hetkellä reaktiot Suomen itänaapurin hyökkäyssotaan Ukrainassa sekä hyökkäyksestä seuranneet muut ongelmat. Keskusteluja on luvassa Ukrainan tukemisesta ja vastauksesta Venäjän sotatoimiin, energian hintakriisistä sekä yleisestä taloudellisesta epävarmuudesta.

Syöttö von der Leyeniltä

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on kertonut toimittavansa energian hintakriisiin liittyvän tiekartan EU-maiden poliittiselle johdolle ennen huippukokousta. Käytännössä suurimmat odotukset liittyvät mahdolliseen kaasun hintakattoon.

Keskiviikkona von der Leyen puhui Euroopan parlamentille. Hän sanoi, että komissio on valmis keskustelemaan sähköntuotantoon käytettävän kaasun hintakatosta, jolla hintaa saataisiin alas.

Aiemmin on pohdittu, voisiko kaikkeen kaasuun kohdistuva hintakatto vaarantaa kaasun toimitusvarmuutta Eurooppaan.

Venäjän pelailu kaasutoimituksilla on aiheuttanut tarjonnan puutetta, minkä takia energian kulutuksen vähentäminen on asian ratkomisessa olennaista. Siksi yhtenä kysymyksenä on se, kuinka hyvin kaasun kulutuksen vähentäminen onnistuisi laajan hintakaton toteutuessa.