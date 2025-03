Potkut saaneelta F1-kuskilta riipaiseva ulostulo

Vain kahden F1-kisan jälkeen Red Bullilta syrjäytetty Liam Lawson on puhunut ensimmäistä kertaa julkisesti potkuistaan.

Red Bull teki nopean liikkeen, kun Lawsonin tulokset F1-kauden avanneista Australian ja Kiinan kisaviikonlopuista jäivät kauas odotetuista. Uusiseelantilainen vaihtaa nyt paikkaa kakkostiimi Racing Bullsilta nousevan Yuki Tsunodan kanssa.

23-vuotias Lawson julkaisi potkuja seuranneena päivänä Instagramissa lapsuuden kuviaan, joissa näkyvät pienen pojan haaveet F1-kuskin ammatista.

– Red Bullin kuljettajaksi pääseminen on ollut unelmani lapsesta asti. Sitä kohti olen tehnyt töitä koko elämäni, Lawson kirjoittaa.

– Tämä on rankkaa, mutta olen kiitollinen kaikelle, joka on tuonut minut tähän pisteeseen. Kiitän tuesta kaikkia, jotka ovat seisseet rinnallani. Sillä on valtava merkitys minulle.

Lawson palaa nyt tuttuun ympäristöön RB-tallin kuskiksi. Hän jatkaa edelleen Red Bullin sopimuskuskina, joten unelmat eivät ole lopullisesti hautautuneet.

– Kiitos [Racing Bulls] lämpimästä vastaanottamisesta. Olen innoissani ja valmiina työhön yhdessä suosikkipaikoistani, Lawson kiitteli.