Pörssisähköstä saa pulittaa tänään tuplasti niin paljon kuin eilen

Keskimääräinen verollinen tuntihinta on tänään noin 28 senttiä kilowattitunnilta. Eilen pörssisähkön keskimääräinen tuntihinta oli reilut 12 senttiä.

Kalleinta pörssisähkö on tänä aamuna kello kahdeksasta yhdeksään, jolloin tuntihinta on noin 47 senttiä.

Esimerkiksi edellisten 12 kuukauden keskihinta on seitsemän senttiä kilowattitunnilta. Keskihinta edellisiltä 30 päivältä on vajaat kymmenen senttiä, ja seitsemän päivän keskihinta on reilut 11 senttiä kilowattitunnilta.