Porin kemikaalivuoto saatu hallintaan, ympäristölle ei koitunut tilanteesta vaaraa

– Nyt on tarkentunut, että sinne on vuotanut muutamia satoja litroja ammoniakkivettä. Vuoto on saatu hallintaan ja aine vuotaa tällä hetkellä valuma-altaaseen. Ympäristöön ei ole päässyt tätä ainetta, kertoo päivystävä palomestari Tomi Anttila Satakunnan pelastulaitokselta.