Poliisilta erittäin tärkeä muistutus: Muista tämä kun asioit kaupassa

Lapin poliisin mukaan kesän aikana Meri-Lapissa on ollut useampia tapauksia, joissa isoissa marketeissa ja ruokakaupoissa on kassalla maksutapahtuman yhteydessä saatu läheltä katsomalla tunnusluku selville. Kun tunnusluku on selvitetty, on uhrin pankkikortti viety ja tili tyhjennetty.