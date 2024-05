Poliisi valvoo mopoja ja sähköisiä liikkumisvälineitä viikonloppuna koko maassa

Poliisi valvoo ensi viikonloppuna koko maassa mopoja ja sähköisiä liikkumisvälineitä, kertoo Poliisihallitus. Valvonta kohdistuu muun muassa kaksipyöräisten ajoneuvojen kuntoon, suojakypärän käyttämiseen ja liikennesääntöjen noudattamiseen.



Valvonnan tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kiinnittämällä huomiota kaksi- ja kolmipyöräisillä sekä kevyillä nelipyöräisillä ajoneuvoilla liikkuvien päihteettömyyteen ja sääntöjen noudattamiseen. Valvonnan kohteina ovat myös viikonloppuna pidettävät mopojen kokoontumisajot.



– Tehovalvonnan tavoitteena on puuttua liikenneturvallisuutta vaarantaviin tekoihin ja häiritsevään ajoon. Toinen tärkeä tavoite on kuljettajien neuvominen ja heidän kysymyksiinsä vastaaminen, sanoo komisario Henrik Westerberg Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tiedotteessa.