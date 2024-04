Poliisin mukaan se sai 6.4.2024 tiedon, että sivullinen oli löytänyt ruumiin Pohjois-Savon Vesannolta. Poliisi on nyt saanut vahvistuksen siihen, että ruumis on syksyllä 2019 kadonnut Saara Arva .

Poliisi epäilee Arvan joutuneen henkirikoksen uhriksi tuolloin syksyllä 2019, minkä vuoksi asiaa on tutkittu tappona. Poliisi epäilee teosta Mika Moringia , joka on tällä hetkellä vangittuna muun muassa seksuaalirikoksista tuomittuna.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että ruumiin löytymisen jälkeen se on kuullut henkilöä, jonka seurassa Arva on ollut ennen katoamistaan. Tämä henkilö on Moring.