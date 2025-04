Poliisi pyytää havaintoja Jyväskylässä kadonneesta 13-vuotiaasta tytöstä

Poliisi etsii 13-vuotiasta tyttöä, joka poistui kotoaan tiistaina 15. huhtikuuta.

Kadonneen tytön nykyinen olinpaikka ei ole tiedossa, mutta hän saattaa oleskella pääkaupunkiseudulla tai Tampereen alueella.

Poliisin mukaan kadonnut on noin 170 cm pitkä ja hoikkarakenteinen. Hänellä on ruskeat hiukset ja silmälasit. Kadotessaan hänellä on saattanut olla yllään ohut musta bomber-tyylinen takki, beige pitkähihainen t-paita, mustat leveälahkeiset housut sekä harmaat Adidas-merkkiset tennarit. Vaatetuksena voi olla myös vihertävä huppari ja siniset farkut. Mukanaan tytöllä on musta Vans-reppu, jossa on valkoista ruutukuviota.

Kaikki havainnot ja tiedot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan Sisä-Suomen poliisilaitokselle sähköpostitse osoitteeseen projekti.ketu.sisa-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 448 087.