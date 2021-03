Poliisi otti useita henkilöitä kiinni Jämsässä – KRP:llä käynnissä huumerikosvyyhdin tutkinta

– Tutkintaa on tehty muutamia kuukausia. Nyt oltiin siinä vaiheessa, että teimme kiinniottoja. En voi kommentoi kiinniotettujen määriä tarkalleen, mutta useista henkilöistä on kyse. Rikosepäilyt sijoittavat muutaman viime vuoden ajalle. Kyse on huumerikoksista, tutkinnanjohtaja Kimmo Sainio kertoo MTV Uutisille.