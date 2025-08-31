Poliisi etsii Kiuruvedellä kadonnutta 77-vuotiasta miestä

Kiuruvedellä kadonnut 31.8.2025
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki mahdolliset havainnot miehestä hätänumeroon 112.
Julkaistu 31.08.2025 20:21
Toimittajan kuva

Johanna Pakarinen

johanna.pakarinen@mtv.fi

Poliisi pyytää havaintoja Kiuruvedellä kadonneesta miehestä.

Itä-Suomen poliisi etsii 77-vuotiasta miestä, joka on kadonnut Kiuruveden keskustan alueelta. Hänestä on viimeksi tehty havainto sunnuntaina 31. elokuuta noin kello 12.

Kadonneella on yllään harmaa villatakki, verryttelyhousut sekä vihreäreunaiset kengät. Hän on noin 170 senttimetriä pitkä, hoikkarakenteinen, ja hänellä on valkoiset hiukset sekä siniset silmät.

Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki mahdolliset havainnot miehestä hätänumeroon 112.

Lisää aiheesta:

Espoossa kadonnut 69-vuotias miesPoliisi etsii Juvalla kadonnutta 75-vuotiasta miestäOletko nähnyt kuvan miestä? Poliisilla etsintä käynnissäPoliisi kaipaa havaintoja Oulussa kadonneesta miehestä – kävelytyyli saattaa auttaa tunnistamisessaPoliisi etsii Jyväskylässä kadonnutta 83-vuotiasta naistaPoliisi etsii kadonnutta miestä Keuruulla
KadonneetPoliisiKiuruvesiKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Kadonneet