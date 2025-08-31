Poliisi etsii Kiuruvedellä kadonnutta 77-vuotiasta miestä

Poliisi pyytää havaintoja Kiuruvedellä kadonneesta miehestä.
Itä-Suomen poliisi etsii 77-vuotiasta miestä, joka on kadonnut Kiuruveden keskustan alueelta. Hänestä on viimeksi tehty havainto sunnuntaina 31. elokuuta noin kello 12.
Kadonneella on yllään harmaa villatakki, verryttelyhousut sekä vihreäreunaiset kengät. Hän on noin 170 senttimetriä pitkä, hoikkarakenteinen, ja hänellä on valkoiset hiukset sekä siniset silmät.
Poliisi pyytää ilmoittamaan kaikki mahdolliset havainnot miehestä hätänumeroon 112.