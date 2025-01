Poliisi kertoo etsivänsä kadonnutta naista Nokialla.

Nainen on kadonnut Nokian Lähdekorven alueella. Nainen katosi kello 17 jälkeen.

Poliisi kertoo, että 54-vuotias nainen on noin 160 senttimetriä pitkä ja hänellä on punertavat, vaaleat hiukset ja polkkatukka. Päällään hänellä on vaaleansininen takki ja mahdollisesti valkoinen pipo.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot naisesta hätäkeskukseen numeroon 112.