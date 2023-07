Pohjoismaiden puolustusvoimien komentajat haluavat alueelle Naton komentokeskuksen, kertoo norjalaislehti

Pohjoismaiden puolustusvoimien komentajat esittävät, että alueelle perustettaisiin Naton komentokeskus. Asiasta kertoo norjalainen Klassekampen-lehti.



Norjan puolustusvoimain komentaja Eirik Kristoffersen sanoo lehden haastattelussa, että Pohjoismaat ovat tehneet asiasta yhteisen ehdotuksen.



Kristoffersenin mukaan Norjan Bodön tukikohta olisi keskukselle luonteva sijoituspaikka. Kristoffersenin mukaan komentokeskus on tarpeen, jotta Pohjoismaiden kohtaamiin erityisiin sotilaallisiin haasteisiin voidaan vastata.



– Emme halua rakentaa uutta vaan hyödyntää jo olemassa olevia rakenteita. Norjalla on erinomainen ja hyvin toimiva tukikohta Bodössä, Kristoffersen sanoi.



Natolla on ennestään eurooppalaiset komentokeskukset Hollannin Brunssumissa ja Italian Napolissa



Suomi ja Ruotsi ovat norjalaisten mukaan aikanaan tulossa Yhdysvalloissa Virginian osavaltion Norfolkissa sijaitsevan yhteisoperaatiojohtoportaan alaisuuteen.