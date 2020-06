Pohjois-Korea ryöpytti Valkoista taloa protestien väkivaltaisesta tukahduttamisesta – Trump sai diktatuurilta epäsuoria sivalluksia

– Pompeosta, joka on syvästi keskittynyt vakoiluun ja juonien kehittelyyn muita maita vastaan, on tullut liian tietämätön havaitakseen, mistä aurinko nousee ja minne se laskee, pauhasi Pohjois-Korean työväenpuolue Rodong Sinmun -lehdessä.

Sen mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on hermostunut ”Yhdysvaltain ahdingosta alamäessä” suhteessaan nousevaan Kiinaan.

Pohjois-Korean ryöpytys Kiinalle hyvään aikaan

Trump on aivan äskettäin muun muassa kritisoinut Pekingin tiukentuvaa otetta Hongkongista ja demokratiamielenosoitusten tukahduttamisesta. Kiinan uuden turvallisuuslain arvioidaan uhkaavan erityishallintoalueen perinteistä poliittisia ja sananvapautta.

Pohjois-Korea tarttui Trumpin koira-uhkaukseen

Pohjois-Korean propagandaäänitorvi ei maininnut nimiä, mutta rivien välistä on helppo lukea piikin kärki, liittyen George Floydin väkivaltaisesta kuolemasta poliisin käsissä alkaneisiin protesteihin.

– Tämä on Yhdysvaltain todellisuus tänään. Amerikkalainen liberalismi ja demokratia sulki vasemmistolaisten mielenosoitukset ja uhkasi jopa päästää irti tukahduttamisen koirat.

Trump ei ole tätä kirjoitettaessa kommentoinut Pohjois-Korean sanallista päälle käymistä, mutta se on hänelle kiusallista.

Trump ylistänyt Kimiä

Pohjois-Korean harjoittamassa kielenkäytössä ei ole mitään uutta, verbaalisesti se on Kimin kommunistidynastian diktatuurin perusviestintää. Kyse on siitä, että tähän mennessä Trump on ollut hyvissä väleissä Kim Jong-unin kanssa.