Mikael Sundberg luuli löytäneensä elämänsä rakkauden, kunnes kaikki kääntyi päälaelleen: "Vitsi se pudotti"

– Tästä ei ole ihan hirveän kauaakaan, kun luulin, että löysin elämäni rakkauden. Minusta tuntuu, että tämä on tapahtunut jo pari kertaa elämässäni, mutta viimeisin, niin olin, että tämä on nyt se, tämä on elämäni rakkaus, hän kertoo kameralle.