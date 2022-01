Pitkään kielletty väite Fifa-pomosta olikin totta – someraivo ryöpsähti

Jo Qatarin kisaisännyys on herättänyt runsaasti kritiikkiä ja MM-kisojen valmisteluissa on kuollut tuhansia ihmisiä. Infantinon kerrotaan vuokranneen taloa Dohasta lokakuusta asti. Hän on muuttanut Dohaan perheensä kanssa ja kaksi tytärtä käy koulua maassa.