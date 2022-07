Pippa Middleton sai tytön – synnytti kuninkaallisten suosimassa sairaalassa

Herttuatar Catherinen , 40, pikkusisko Pippa Middleton , 38, sai hiljattain tytön St Maryn sairaalassa Lindo-siivessä, uutisoi People . Lapsi on Pippan ja hänen aviopuolisonsa James Matthewn, 46, kolmas.

Pippan valitsema synnytyssairaala on sama, jota suosi aikoinaan myös prinsessa Diana . Siellä ovat syntyneet myös prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen kaikki kolme lasta.

/All Over Press

/All Over Press

Tarkkaa syntymäaikaa tai tietoja Pippan synnytyksestä ei ole annettu julkisuuteen, mutta vielä viime kuun alussa Pippan vauvakumpu herätti huomiota kuningattaren Platinum Jubilee -juhlan konsertissa. Vasta syntynyt tyttö on perheen kolmas lapsi. Pippalla on vuonna 2018 syntynyt Arthur-poika sekä vuonna 2021 syntynyt Grace-tyttö. Lapsi on Carole ja Michael Middletonin kuudes lapsenlapsi ja prinssi Georgen, prinsessa Charlotten ja prinssi Louisin serkku.