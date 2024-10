Pilvet pilaamassa revontulishown – täällä parhaat mahdollisuudet nähdä

Katse taivaalle heti pimetessä

Tulevan yön revontulet voivat jäädä kuitenkin monelta näkemättä, sillä pilvisyys lisääntyy Ilmatieteen laitoksen mukaan illan ja yön aikana. Revontulien näkeminen edellyttää riittävän pilvetöntä säätä.



Yleensä paras aika katsella revontulia on puolenyön tienoilla, mutta nyt katse kannattaa suunnata taivaalle jo heti pimeän tultua.



– Voi olla, että siinä illalla kerkeää vielä näkyä ennen kuin pilvisyys lisääntyy. Idässä ja pohjoisessa on ehkä parhaimmat mahdollisuudet nähdä revontulia, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso kertoo STT:lle.



Lauantaina päivällä sää on muutoin poutainen ja paikoin aurinkoinen. Etelässä lämpötila on ylimmillään noin 13–14 astetta. Lapissa jäädään noin viiden asteen tienoille.