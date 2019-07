Pihalla yli 30 astetta ja aurinko porottaa: Kauanko ulkona voi oleskella, ennen kuin hiki nousee pintaan? Toimittaja testasi Helsingin hellesäiden tukaluuden!

– Tällä hetkellä on oltu 13 minuuttia ja 26 sekuntia auringossa, selkä alkoi hikoilla jo muutaman minuutin jälkeen.

– 24min 10 sekuntia tässä on oltu. Kun peilaa itseään iPhonen ruudulla, niin hikeä on vähän naamallakin, selkätilanne on ollut jo jonkin aikaa märkä. Monta minuuttia sitten jo huomasin, että siellä valuu ja kainalot ovat märät, Jaakkonen kuvailee MTV Uutiset Livessä.