Pia Nykänen kertaa Matin viimeisiä hetkiä: "Luulen, ettei tajunnut olevansa kuolemaisillaan"

Matti Nykänen – Elämä on laiffii -dokumenttisarjan kuudennessa ja viimeisessä jaksossa Matti Nykäsen ystävä Ari Saarinen ja puoliso Pia Nykänen kertaavat mäkihyppylegendan viimeisiä hetkiä ja viimeisiä sanojaan Matille vuonna 2019.

– Hän oli pysähtynyt Porvoon moottoritiellä johonkin p-parkkipaikalle, kun mikään ei pysynyt sisällä. Seuraavana yönä Pia soitti, että Matti on kuollut, Ari kertoo dokumentissa.

– Oksentaminen jatkui niin kauan, kunnes vatsalaukku oli tyhjä. Sanoin, että soitan ambulanssin. Hän sanoi, ettei mitään ambulansseja, että tämä on norovirusta, kun sitä oli ollut muillakin. Hän ajatteli, että se on tarttunut. Luulen, ettei Matti koko aikana tajunnut sitä, että hän on kuolemaisillaan, Pia kertoo dokumentissa.