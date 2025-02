Petteri Forsell palaa Veikkausliigaan

Veikkausliigaan noussut KTP on tehnyt sopimuksen kokeneen hyökkääjän Petteri Forsellin kanssa.

Forsellin, 34, sopimus ulottuu kauden 2027 loppuun. KTP:lle hyökkääjähankinta on merkittävä, sillä seura pyrkii vakiinnuttamaan paikkansa ylimmällä sarjatasolla.

– Nyt on erittäin hyvät fiilikset. Olemme monta vuotta yrittäneet saada Petteriä tänne ja vihdoin asiat natsasivat, KTP:n urheilutoimenjohtaja Niko Ikävalko sanoo seuran tiedotteessa.

Forsell on pelannut 172 Veikkausliigan ottelua VPS:n, IFK Mariehamnin, HJK:n ja FC Interin paidassa. Hän on tehnyt pääsarjassa 51 maalia.

A-maajoukkueessa Forsell on pelannut 12 ottelua. Viimeksi hän on pelannut Turkin toiseksi ylimmällä sarjatasolla Sanliurfasporissa. Kokemusta kokkolaislähtöiselle pelaajalle on kertynyt myös Puolan ja Turkin sarjoista.