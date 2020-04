Petsamo on eristetty muusta Venäjästä koronan vuoksi – alue yksi pahimmista viruksen leviämisen kannalta

Venäjän koronatilanteesta on liikkunut paljon arvioita, kun viralliset luvut tuntuvat pieniltä, eikä virallinen media näytä antavan totuudenmukaista kokonaiskuvaa.

Norjalaistaustainen Barents Observer-nettilehti on saanut nyt huolestuttavia tietoja Murmanskin alueelta yleensä ja Petsamosta erityisesti.

Petsamon asukkaat voivat palata alueelle, mutta poistua saa vain paikallisviranomaisten luvalla. Rajoilla on tarkastuspisteet joilla mitataan kuume.

Taustalla on koronavirustartuntojen kaksinkertaistuminen viikossa. Lehden mukaan virallisesti tapauksia on nyt 14. Petsamon eristyspäätös tehtiin tiettävästi viikko sitten ja myös muita kaupunkeja on eristetty.