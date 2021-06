Perun presidenttiehdokasta syytetään korruptiosta – jopa 30 vuoden vankeustuomio uhkaa

Sunnuntain vaalien ääntenlaskenta on yhä kesken. Tällä hetkellä laitaoikeistolainen Fujimori on täpärästi jäljessä laitavasemmiston Pedro Castilloa, kun äänistä on laskettu yli 99 prosenttia. Hän on syyttänyt Castilloa vaalivilpistä.