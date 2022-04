Historiaa huokuvat kesäpaikat esittelyssä – tässä on Suomen kaunein koti: Kesämökit -kauden kolmas finalisti

Kolmannessa jaksossa finaaliin selvisi satumaisen kaunis, perinteitä kunnioittaen kunnostettu mökki Mynämäeltä. 1800-luvun puolessa välissä valmistunut päärakennus on 160 neliötä ja se on siirretty nykyiselle paikalle 1890-luvun alussa. Rakennus on toiminut vuosien varrella muun muassa koulurakennuksena.