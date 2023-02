Pelicans ja Aatu Jämsen alistivat TPS:ää, tähtivahti tykitettiin vaihtoon – katso SM-liigan illan ainokaisen kaikki maalit

Voiton myötä Pelicans nousi 94 pisteeseen. Sen ero takana tulevaan Kärppiin on nyt neljä pistettä.

TPS on Liigassa sijalla kahdeksan. Se on napannut 53 ottelusta 82 pistettä. TPS:n ero kuudentena olevaan KalPaan on kuusi pinnaa.