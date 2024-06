Pekka Pouta: Välimerellä pian yhtä kuumaa kuin Saharassa

Meteorologit ovat kesäkuun ajan varoitelleet erittäin kuumista olosuhteista Välimeren alueella. Eteläistä Eurooppaa on jo pitkään vaivannut helteiden lisäksi kuivuus. Myös lämpöennätyksen rikkoutumista on väläytelty. MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta kertoo, että yksi yli 40 asteen havainto on tehty Kyproksella.