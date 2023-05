Patrian ampumaharjoituksista syttyi laaja maastopalo – räjähteet estävät sammutustyöt

Paloalueen suuruus on tällä hetkellä kahden hehtaarin alue. Päivystävä palomestari Joonas Nuolioja kertoo, että palo on tällä hetkellä harjoitusalueella, jossa sijaitsee räjähteitä ja jonne sammutustoimia ei voi mennä tekemään.

– Palo on saanut alkunsa Patrian testiammunta-harjoituksista, jossa on ammuttu jalkaväen aseella. Kuiva maasto on syttynyt tuntemattomasta syystä tuleen. Tällä hetkellä tilanne on hallinnassa ja on toimittu asianmukaisesti, kertoo Patrian viestintäjohtaja Sirje Ahvenlampi-Hyvönen.