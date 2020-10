Pariisin baarit ovat jälleen menossa kiinni koronan vuoksi – kriittinen tartuntaraja ylittymässä

Kriittinen raja ylittymässä

Pariisi on ylittämässä viranomaisten kriittiseksi määrittelemän rajan, joka on 250 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Raja on tätä ennen jo ylittynyt Marseillessa ja Aix-en-Provencessa maan eteläosassa. Myös Ranskan merentakaisiin alueisiin kuuluva Guadeloupe on ylittänyt rajan.