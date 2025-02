Päävalmentajalta suorat sanat SM-liigaseuran kurimuksesta: "Piti olla ihan jotain muuta"

SM-liigassa viimeistä edelliseksi jämähtänyt TPS on ajautunut sekavaan tilaan. Viime aikoina seurassa on aloitettu mittava kulukuuri, joka on vaikuttanut oleellisesti vajaat pari vuotta sitten joukkueen päävalmentajaksi saapuneen Tommi Miettisen pelimerkkeihin. Miettinen ja urheilujohtaja Rauli Urama pureutuvat tässä jutussa olevalla videolla turkulaisjoukkueen alhoon.