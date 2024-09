Päätoimittaja paljastaa: Näin eläkkeelle jäävän Keijo Leppäsen ankkurisaappaat täytetään

Tänään maanantaina 30. syyskuuta on Keijo "Keke" Leppäsen viimeinen työpäivä MTV Uutisten uutisankkurina ennen ansaittuja eläkepäiviä.

– Emme lähde tässä kohtaa tekemään ulkoista rekryä. Meillä on erittäin hyviä nousevia ja nykyisiä ankkureita, jotka ottavat jatkossa vähän isompaa roolia. Emme tule hakemaan "uutta Keijo Leppästä" talon ulkopuolelta, vaan omat ihmisemme saavat enemmän mahdollisuuksia, Einonen kertoo.

Tomi Natri /All Over Press

Einonen toteaa hänellä olevan paljon lämpimiä muistoja Leppäsestä. He ennättivät työskennellä yhdessä MTV Uutisissa 25 vuoden ajan. Ankkurihommia he tekivät yhdessä miltei 15 vuotta.

Einonen kehuu Leppäsen olevan äärimmäisen pätevä huippuammattilainen, jolla on journalistinen puoli kaikin puolin hallussa.

– Mutta ennen kaikkea hän on niin kiva ihminen. En usko, että työyhteisössämme on yhtäkään ihmistä, jolla olisi mitään pahaa sanottavaa Kekestä. Hän on ystävällinen, mukava, kiltti ja huumorintajuinen kaikin puolin. Ei varmaan parempaa kollegaa voisi kukaan tänne saada, Einonen sanoo.