Paatero vaatii Postia lopettamaan vuokratyövoiman käytön: "Uskon, että Postissa viesti on otettu tosissaan"

– Siellä on ollut epäselvyyksiä, onko työvoimaa käytetty rikkureina, niin ei saa tehdä eikä sitä sallita, Paatero perustelee.

Paatero ei itse osallistunut Postin johdon tapaamiseen, mutta uskoo, että hänen viestinsä on mennyt perille.

– Tietysti se menee perille, kun ministeri niin sanoo. Siellä on käyty keskustelua, ja uskon, että se otettu tosissaan. Kyllä, se on ihan selvää.



Posti on itse ilmoittanut, että vuokratyövoimaa ei ole työtaistelutoimenpiteiden takia lisätty. Pau katsoo, ettei tämä Postin väite pidä paikkaansa.