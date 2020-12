Pääministeri Marin Johanna Ojala-Niemelän vakavasta sairaudesta: "Yhdessä olemme itkeneet ja pohtineet tulevaa"

SDP:n kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelällä on todettu aivokasvain:

Ojala-Niemelä kertoi tänään Me Naisten haastattelussa, että hänellä on diagnosoitu aivokasvain, minkä vuoksi hän jää sairauslomalle 14. joulukuuta. Leikkaus on määrä tehdä vielä tämän kuun aikana.