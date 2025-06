Otto Virtanen turnausvoittoon! Mehevä harppaus maailmanlistalla

Suomen tennistähti Otto Virtanen on voittanut Birminghamin Challenger-turnauksen.

Virtanen voitti ATP-haastajaturnauksen finaalissa yhdysvaltalaisen Colton Smithin erin 2–0 (6–4, 6–4).

Ottelu oli tovin keskeytettynä toisessa erässä, kun Birminghamissa alkoi sataa.

Mestaruus on Virtaselle seitsemäs ATP-Challenger -turnauksessa. Hän on vienyt jokaisen finaalin, johon on yltänyt. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun voitto irtoaa muulla kuin kovalla alustalla, sillä Britanniassa pelattiin nurmella.

Turnausvoitto tietää komeaa harppausta maailmanlistalla. Virtanen nousee 13 pykälää tenniksen kaksinpelirankingissa ja ottaa sijan 101.