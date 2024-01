Osa vankiloiden panttivangeista vapautettu Ecuadorissa – tilanne jatkuu kaoottisena

Ecuadorissa vankien panttivangeiksi ottamista vankilatyöntekijöistä yli 40 on vapautettu, viranomaiset kertoivat lauantaina. Kuitenkin ainakin 133 vanginvartijaa ja lainvalvontaviranomaista on edelleen kiinniotettuna vankiloissa. Panttivankitilanne liittyy vankiloiden hallitsemattomaan tilanteeseen sekä huume- ja rikollisjengien väkivaltaisuuksiin. Eteläamerikkalaisessa Ecuadorissa vallitsee vakava sisäinen turvallisuuskriisi. Maan presidentti Daniel Noboa sanoi tiistaina, että maassa on käynnissä aseellinen konflikti. Maanantaina Ecuadoriin julistettiin kansallinen hätätila ja yöllinen ulkonaliikkumiskielto.

Useita kuolleita

Vankiloiden työntekijöitä otettiin panttivangiksi presidentti Noboan kommenttien jälkeen alkuviikolla. Noboa kuvaili jengejä tiistaina muun muassa terroristijärjestöiksi ja määräsi sotilasoperaatioita niitä vastaan, kun aseistetut henkilöt hyökkäsivät televisiostudioon ja räjäyttivät pommeja useissa kaupungeissa panttivankien ottamisen lisäksi.



Myös väkivaltaisuudet vankiloissa ovat jatkuneet viikonlopun aikana. Ainakin yksi vanginvartija on kuollut ja toinen haavoittunut. Viikon aikana ainakin kymmenen ihmistä on kuollut viranomaisten ja jengien välisissä yhteenotoissa.



Maan lounaisosassa sijaitsevassa Machalan vankilassa käytiin aseellisia taisteluita, kun armeija ja poliisi tekivät ratsioita useisiin eri kohteisiin palauttaakseen järjestyksen, kuten viranomaiset totesivat lauantaina.



Useita vankeja on myös paennut vankiloista. Osa heistä on saatu kiinni, viranomaislähteet kertoivat.