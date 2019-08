Ongelmia Tshernobylissä: Säteilyä torjunut ensimmäinen suojasarkofagi romahtamispisteessä

Business Insider kirjoittaa, että nyt tämä kiireessä tehty rakennelma on sortumispisteessä.

Sarkofagin liitoskohdissa on ollut ongelmia ja lisäksi rakenteisiin päässyt vesi on aiheuttanut korroosiota. Suojasarkofagi on purettava ennen kuin se romahtaa hallitsemattomasti kasaan.