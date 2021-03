Omakotitalo sytytettiin tahallaan tuleen Kuopiossa – sytyttäjä tiesi talossa olevan ihmisiä, vangittiin murhan yrityksestä

Poliisi on tutkinut tekoa murhan yrityksenä. Poliisi otti epäillyn kiinni 10. maaliskuuta ja esitti häntä vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä Pohjois-Savon käräjäoikeudessa 11. maaliskuuta.

Poliisi on päässyt kuulemaan epäiltyä kerran. Kuulustelun sisältöä poliisi ei kerro julkisuuteen tutkinnan turvaamiseksi. Poliisi epäilee, että epäilty tiesi talossa olevan ihmisiä ja on tästä tietoisena sytyttänyt talon palamaan. Epäilty ja asianomistajat ovat tunteneet toisensa entuudestaan jollain tasolla, mutta teon motiivi on vielä epäselvä.