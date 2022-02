Olympialaisista unelmoinut 24-vuotias urheilija löydettiin kuolleena

George kuului Australian Olympic Winter - instituuttiin vuosina 2017-2020 ennen vakavaa selkävammaa, joka lopulta päätti unelman olympialaisiin osallistumisesta. Hänelle tuli tämän takia isoja mielenterveydellisiä ongelmia. Hän puhui Coaching the Mind -podcastissa taistelusta identiteetin, luonteen ja tulevaisuuden suhteen.

– Tämä on ollut kirjaimellisesti koko minun elämäni. Minut on nähty urheilijana kaksivuotiaasta lähtien aina 20-21-vuotiaaksi. Minulla ei ollut identiteettiä, vaan minut leimattiin ja johdettiin sille tielle. Kuka minä olen henkilönä? Kuka on Brittany? Minä en tiedä. Taistelen joka päivä, että tietäisin kuka olen, George sanoi.